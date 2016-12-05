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وزارة الخارجية المصرية : رسالة هامة للمصريين العاملين في السعودية ...

  • مصر
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وزارة الخارجية المصرية : رسالة هامة للمصريين العاملين في السعودية ... وزارة الخارجية المصرية : رسالة هامة للمصريين العاملين في السعودية ...

قامت القنصلية المصرية بالتنبيه على المواطنين المصريين المتواجدين في داخل الأراضي أن من يريد الحصول على جواز سفره من الكفيل أو صاحب العمل السعودي عليه أن يقوم بإرسال خطاب إلى البعثة عن طريق وسائل الاتصال المتاحة من "بريد إلكتروني"  أو "واتس أب" في حال إذا أمتنع الكفيل عن تسليم جواز السفر للعامل .

ولابد من ذكر البيانات التالية عند الإرسال :

  • اسم المواطن المقيم رباعي (كاملاً) .
  • رقم تليفون المواطن المقيم .
  • رقم تليفون اسم المؤسسة التي يعمل لديها وعنوانها أسم صاحب العمل ورقم          تليفونه .

Whats App :

0554002294

البريد الإلكتروني:

http://consulate.general.inriyadh@gmail.com

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