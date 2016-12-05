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لوائح الجبلاية: خصم 6 نقاط من الزمالك حال انسحابه أمام أسوان

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لوائح الجبلاية: خصم 6 نقاط من الزمالك حال انسحابه أمام أسوان لوائح الجبلاية: خصم 6 نقاط من الزمالك حال انسحابه أمام أسوان

>كتب حاتم رضا

تنص لائحة اتحاد الكرة على أنه فى حالة انسحاب نادى الزمالك من مباراة أسوان المقبلة بالدورى والمحدد له الخميس المقبل، توقيع غرامة مالية على القلعة البيضاء مع خصم 6 نقاط من الفريق الأبيض نهاية الموسم، واعتباره مهزوما فى المباراة التى انسحب فيها، ومعاقبة أى شخص له صلة بقرار الانسحاب، وذلك فى حالة عودته واستئناف باقى مبارياته فى الدورى.

فيما تنص اللائحة على أنه فى حالة انسحاب الزمالك من الدورى بشكل نهائى، توقيع غرامة مالية عليه وإلغاء نتائج مبارياته فى الدور الأول، وحرمانه من المشاركة فى الدورى لمدة موسم واحد على أن يعود بعد هذا الموسم للمشاركة من دورى القسم الرابع، مع معاقبة أى شخص له صلة بقرار الانسحاب.

يذكر أن الزمالك أرسل منذ قليل خطابا للجبلاية يفيد بتجميد مشاركته فى الدورى.

 

 

 


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