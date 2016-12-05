حبس صاحب مخبز اخترق الشبكة الالكترونية واستولى على حصص خبز بـ500 ألف جنيه

كتب سليم على

قررت نيابة قسم امبابة، حبس صاحب مخبز 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء علي المال العام، بعد تلاعبه في حصص الخبز الخاصة بالمواطنين.

وكشفت تحقيقات إسلام عطية، وكيل أول النيابة، أن المتهم "مصطفي .ا" 70 سنة، قد تمكن بطريقة احتيالية من خرق النظام الإليكتروني الخاص بشركة سمارت المسؤلة عن البطاقات التموينية، واستطاع التلاعب في الكميات المقرر له صرفها من الخبز، لتصبح 4000 رغيف في الساعة بدلا من حصته الأصلية المقدرة ب2400 رغيف.

وأضافت التحقيقات أنه بعدما تمكن المسئولين بشركة سمارت من اكتشاف الخلل الخاص بالمخبز تم إبلاغ مباحث الأموال العامة عن الواقعة.

وبالفحص والتحري تبين أن المتهم يستخدم "فلاش ميموري" بطريقة تحدث خلل في الماكينة المسؤلة عن صرف الخبز، وتبين أن المتهم استطاع بتلك الطريقة الاستيلاء علي نصف مليون جنيه من المال العام.