تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق لاستيلائه على 37 مليار جنيه لجلسة 1 يناير

كتب أحمد حربى

قررت محاكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، تأجيل محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 1 يناير؛ للاطلاع على الأحراز .

وعرضت المحكمة خلال جلسة اليوم الاحراز الخاصة بالقضية التى حوت 11 ملفا ودوسيه بها كل الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف، بالإضافة إلى دراسات لحالة محطة رى العياط والمسئولة عن توفير المياه اللازمة لاستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف.