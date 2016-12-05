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جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب ملابس جاهزة غير خالصة الرسوم

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جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب ملابس جاهزة غير خالصة الرسوم جمارك نويبع تضبط محاولتى تهريب ملابس جاهزة غير خالصة الرسوم

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

ضبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع، محاولتى تهريب كميات من الملابس الجاهزة الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

فى المحاوله الأولى، بناء على مذكرة من جمارك نويبع بالاشتراك مع قسم البحث الجنائى بميناء نويبع وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى رقم 7920 ل ط بتاريخ 29/11/2016 باسم م. ب. م. ومشمولها أمتعة شخصية واردة محملة على الشاحنة رقم 24110/60 الأردن، حيث تم ضبط 315 جاكت و615 بنطلون منشأ فيتنام مخبأة داخل براميل القمامة الموجودة بجوار ساحة الكشف والمعاينة وبعضها مخفاة داخل 6 لفافات موكيت ضمن مشمول البيان الجمركى. وتم تقدير قيمة المضبوطات بمبلغ 242475 جنيه وبلغ التعويض الجمركى 141121 جنيه.

فى المحاولة الثانية، بناء على مذكرة من إدارة الحركة والبضائع بجمارك نويبع وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البيان الجمركى رقم 7924 غ ع بإسم ف . ع . م ومشمولها عبارة عن أمتعة شخصية واردة محملة على الشاحنة رقم 32234/60 الأردن وبالتفتيش تم ضبط 514 جاكت منشأ فيتنام مخبأة وبلغت قيمة المضبوطات 179900 جنيه وبلغ التعويض الجمركى 104702 جنيه.

قام بتشكيل لجان الضبط حسن أبو زيد مدير المكتب الفنى للمدير العام وتكونت لجان الضبط من كلا من مصطفى عبد الخالق مدير إدارة حركة البضائع وثروت يوسف عطية مدير إدارة تفتيش الركاب، وسمير مرعى مدير إدارة الأمن الجمركى وحسن عمر مدير إدارة مكافحة العمليات ومحمد خطاب مأمور حركة البضائع.

وقرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى بأرقام 110، 111 لسنة 2016 والإحالة للنيابة وقام بتحرير محضرى التهرب إبراهيم عبد الجليل مدير إدارة الشئون القانونية بتحرير محضرى التهرب يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.


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