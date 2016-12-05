معارك طاحنة للسيطرة على الأحياء الشرقية لحلب السورية

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أفادت الأنباء الواردة من سوريا بوجود معارك طاحنة للسيطرة على الأحياء الشرقية لمدينة حلب التى تشهد تبادل السيطرة عليها بين قوات النظام السورى وفصائل المعارضة.

ففى حين أفاد ناشطون فى حلب اليوم الإثنين، بتمكن فصائل المعارضة السورية من استعادة السيطرة على كامل أحياء القاطرجى وقاضى عسكر وكرم الطحان، شرقى حلب، وذلك بعد معارك مع قوات الأسد والمليشيات الموالية له، قال ناشطون سوريون، أن المسلحين فى شرق حلب شنوا هجوما معاكسا على مواقع للجيش السورى وقواته فى الأحياء الشرقية لحلب كالقاطرجى وحى الميسر، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على كل الأحياء التى لا تزال تقع تحت سيطرة قوات الجيش السورى.

وذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن ناشطين أن حى الإذاعة يشهد اشتباكات عنيفة تستعمل فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والخفيفة وقذائف الهاون، واعترفت المعارضة السورية المسلحة أمس بأن مقاتليها خسروا حيين رئيسيين جديدين شرق حلب، بفعل مواصلة الجيش السورى تقدمه نحو مواقع المسلحين، فيما أكد مسؤول فى "الجبهة الشامية" فى وقت سابق أن حيى كرم الجبل والشعار يمكن اعتبارهما بعد الآن خاضعين لسيطرة القوات الحكومية، كما كشفت مصادر إعلامية عن بدء مسلحين فى شرق مدينة حلب السورية مفاوضات سرية مع القوات الحكومية بشأن شروط استسلامهم.

أما قناة (العربية الحدث) الإخبارية، ذكرت أن فصائل المعارضة السورية تمكنت من استعادة السيطرة على كامل أحياء القاطرجى وقاضى عسكر وكرم الطحان، شرقى حلب، وذلك بعد معارك مع قوات الأسد والمليشيات الموالية له، مشيرة فى الوقت ذاته إلى مواصلة تقدم قوات النظام فى حلب الشرقية حيث أصبحت تسيطر على ثلثى مساحتها تقريبا، ونقلت القناة عن المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى أفاد فى وقت سابق اليوم- بأن القوات النظامية سيطرت على حى قاضى عسكر فى شرق حلب بعد ساعات من سيطرتها بالكامل على أحياء كرم الميسر والقاطرجى وكرم الطحان.