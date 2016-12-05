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إرتفاع جنوني جديد قي اسعار السلع الغذائية و مواد البناء و العملات ...

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إرتفاع جنوني جديد قي اسعار السلع الغذائية و مواد البناء و العملات ... إرتفاع جنوني جديد قي اسعار السلع الغذائية و مواد البناء و العملات ...

ماذا يفعل المواطن المصري البسيط في ظل ارتفاع السلع الغذائية التي يحتاجه في حياته اليومية، وماذا يفعل أمام هذا التزايد، فارتفاع الخضار والفاكهة ثلاث أضعاف عن سعرها المعروف من قبل أرهق كاهل المواطن المصري البسيط .

شهد يوم الاثنين ارتفاعا في الخضروات، حيث تراوح كيلو الطماطم من بين 5 إلى 5 .5 جنية للكيلو وارتفع كيلو البصل من 7 جنيهات إلى 10 جنية للكيلو، كما ارتفع كيلو البطاطس من 6 جنية ليصل ل 8 جنية للكيلو .

واستقر سعر كيلو الثوم البلدي عند 20 جنيها وزاد سعر كيلو العدس ليصل  26 بدلا من 24 جنيها للكيلو .

أسعار مواد البناء :

بعد أن شهدت الأيام الأخيرة ارتفاع في أسعار الحديد على انه استقر اليوم حيث سجل حديد عز 9300 جنية للطن وحديد بشاي سعر 9200جنية للطن وحديد المصرين 9250 جنيها للطن.

أسعار الاسمنت :

سجل اليوم اسمن المسلح 818 جنيها للطن وسجل اسمن طره وحلوان أعلى سعر ليصل الطن إلى 823 جنيها، وكان اقل سعر الاسمنت كنو جيت حيث وصل إلى 735 جنيها للطن، كما طالبت شعبة البناء الدولة بالتدخل لتحديد أسعار مواد البناء الحديد والاسمنت.

أسعار العملات :

شراء الدولار وفقا (لرويترز) ليصل إلى 17.85 شراء، و17.90 بيع .

وكان في البنك الأهلي 17.55 شراء، وبيع 17.8 وسجل في البنك التجاري الدولي 17.75 للبيع والشراء 16.5 .

سجل سعر اليورو لهذا اليوم 18.95 جنيها للشراء, و19.10 للبيع, ووصل سعر الجنية الاسترليني إلى 22.40 شراء, و22.70 للبيع, كما بلغ  100 ين ياباني لـ15.60 شراء،  15.75 بيع, وسعر اليوان الصيني بلغ2.53 شراء،  2.58 بيع، والريال السعودي يوصل إلي سعر  4.75 شراء ، 4.80 بيع .

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رئيس قسم الأخبار

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