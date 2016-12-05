مصر للطيران : تحويل مسار رحلة برلين فرانكفورت لسوء الأحوال الجوية بالمانيا

مراسل «ONA»

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أن رحلة رقم 732 MS ، والتي كان من المقرر وصولها أمس إلي العاصمة الالمانية برلين، وقد تم تحويل مسارها إلي مطار فرانكفورت، بسبب سوء الاحوال الجوية بمطار برلين، و قد اقلعت اليوم في الساعة 15:20 بتوقيت برلين ، ومن المقرر أن تصل إلي مطار القاهرة في الساعة 20:05 بتوقيت القاهرة ، مضيفًا أن الطائرة من طراز الايرباص 321 A وعلي متنها 85 راكبًا.

وقد أوضح المصدر في بيان رسمي للشركة أن قرار تحويل مسار الرحلة ، جاء بناء علي تعليمات مطار برلين بتحويل مسار الطائرة، نظرًا لسوء الاحوال الجوية وحرصا علي سلامة الركاب.

وأضاف المصدر، أن الشركة قامت أمس بتسكين ركاب رحلة برلين، الذين كان من المقرر سفرهم إلي القاهرة بأحد الفنادق القريبة من المطار، لحين تحسن الاحوال الجوية هناك بمطار برلين، وكذلك توفير انتقال من يرغب منهم التوجه بالقطار من فرانكفورت إلي برلين علي نفقة الشركة ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب حرصًا منها علي راحة الركاب.