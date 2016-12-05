أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر للطيران : تحويل مسار رحلة برلين فرانكفورت لسوء الأحوال الجوية بالمانيا

Google+ Print
مصر للطيران : تحويل مسار رحلة برلين فرانكفورت لسوء الأحوال الجوية بالمانيا مصر للطيران : تحويل مسار رحلة برلين فرانكفورت لسوء الأحوال الجوية بالمانيا

أرشيفية

مراسل «ONA»

صرح مصدر مسئول بشركة للطيران أن رحلة رقم 732 MS ، والتي كان من المقرر وصولها أمس إلي العاصمة الالمانية برلين، وقد تم تحويل مسارها إلي مطار فرانكفورت، بسبب سوء الاحوال الجوية بمطار برلين، و قد اقلعت اليوم في الساعة 15:20 بتوقيت برلين ، ومن المقرر أن تصل إلي مطار القاهرة في الساعة 20:05 بتوقيت القاهرة ، مضيفًا أن الطائرة من طراز الايرباص 321 A وعلي متنها 85 راكبًا.

وقد أوضح المصدر في بيان رسمي للشركة أن قرار تحويل مسار الرحلة ، جاء بناء علي تعليمات مطار برلين بتحويل مسار الطائرة، نظرًا لسوء الاحوال الجوية وحرصا علي سلامة الركاب.

وأضاف المصدر، أن الشركة قامت أمس بتسكين ركاب رحلة برلين، الذين كان من المقرر سفرهم إلي القاهرة بأحد الفنادق القريبة من المطار، لحين تحسن الاحوال الجوية هناك بمطار برلين، وكذلك توفير انتقال من يرغب منهم التوجه بالقطار من فرانكفورت إلي برلين علي نفقة الشركة ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب حرصًا منها علي راحة الركاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين