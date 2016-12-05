بالصور : مستشار "بن زايد" يكشف القضايا الـ3 التي تفسد العلاقات بين مصر و السعودية ...

سمر العشري

قام مستشار الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الدكتور عبدالخالق عبدالله بالحديث عن التوتر الظاهر في الفترة الأخيرة علي العلاقات ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تغريدة علي حسابة الخاص بموقع “تويتر”، كشف فيها نقاط ثلاثة هي السبب الرئيسي لتوتر العلاقات في الفترة الأخيرة .

حيث أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله في تغريدتة، أن السبب الأول هو مشكلة جزيرتي تيران وصنافير، خاصة بعد الأحكام التي أصدرها القضاء المصري مؤخراً في تلك القضية بأحقية مصر في الجزر، والسبب الثاني هو التحامل الكبير من الإعلام المصري علي المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يغضب صناع القرار في المملكة .

بينما المشكلة الثالثة التي تؤدي إلي توتر العلاقات بين البلدين الكبيرين، هي الموقف المصري من النظام السوري بقيادة بشار الأسد، حيث تري المملكة أن مصر تدعم نظام الأسد، وهو الأمر المعارض للتوجهات السعودية وجعلها تغضب جداً من الجانب المصري، وأكد في النهاية أن الكرة في ملعب مصر لحل تلك المشاكل .

شبكةعيونالإخبارية

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