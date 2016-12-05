وزارة التموين : تكشف عن سعر الزيت التمويني خلال الشهر الحالي ...

سمر العشري

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار زيت الطعام الذي يتم صرفة من خلال البطاقة التمونية لجميع المواطنين، حيث أشارت أنه سيتم طرح كميات كبيرة لتلبية حاجات المواطنين .

وأضافت الوزارة من خلال بيان رسمي لها صادر اليوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2016، أنه لانيه لرفع أسعار زيت التموين، وخاصة بعد تداول معلومات على بعض المواقع الإخبارية المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رفع أسعار زيت التموين من ثمانية جنيهات إلى 12 جنيه، والتي أحدثت حالة من ألبلبه الشديدة وغضب كبير بين المواطنين، والتي نفته الوزارة مؤكدة لا زيادة في الأسعار .

وأشارت وزارة التموين أن سعر زجاجة الزيت التمويني الـ800 مللي جرام سوف يتم بيعها المواطنين 8.25 ، مؤكدة على أن جميع مصانع الزيوت تعمل جاهدة وبكامل طاقتها من أجل سد العجز في السوق المصرية، كما أكدت على أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة في رفع سعر السكر التمويني، وأن كيلو السكر المصروف للمواطنين عبر البطاقة التمونية مسعر بـ7 جنيهات فقط، والبقال الذي يطلب اكثر يجب على المواطنين الإبلاغ عنه مكتب التموين لعمل اللازم نحوه .

شبكةعيونالإخبارية

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