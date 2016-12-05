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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ركلة جزاء الأهلى والمقاصة تثير الجدل

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ركلة جزاء الأهلى والمقاصة تثير الجدل أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ركلة جزاء الأهلى والمقاصة تثير الجدل

>كتبت – شرويت ماهر

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد، بالعديد من المنشورات والصور الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.

 

1- ركلة جزاء "الأهلى والمقاصة" تثير موجة ساخرة على مواقع التواصل

2- شريف إكرامى يشكر المشيدين بأدائه خلال مباراة الأهلى ومصر المقاصة

3- خالد سليم ومحمد فؤاد يهنئان كريم فهمى بعيد ميلاده بفيديو على إنستجرام

 

4- حاكم دبى بعد زيارة الملك سلمان: تعاوننا مع المملكة راسخ

 

5- وزيرة السعادة الإماراتية: عالمنا بأمس الحاجة لسواعد تمتد لإغاثة الملهوف

 

 

6- الكاف يحتفل بعيد ميلاد جمال حمزة ويتمنى له دوام التوفيق

 

 

7- صبا مبارك تنشر البوستر الدعائى لفيلمها الجديد "the guest"

8- أبو هشيمة يعلن قرب الانتهاء من إعادة إعمار قرية توشكى بأسوان

 9- مارك زوكربيرج ينشر صوره مع فان ديزل فى حفل جائزة "بريك ثرو" للعلماء

 


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