أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا.. ركلة جزاء الأهلى والمقاصة تثير الجدل

>كتبت – شرويت ماهر
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد، بالعديد من المنشورات والصور الهامة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون.
1- ركلة جزاء "الأهلى والمقاصة" تثير موجة ساخرة على مواقع التواصل
2- شريف إكرامى يشكر المشيدين بأدائه خلال مباراة الأهلى ومصر المقاصة
3- خالد سليم ومحمد فؤاد يهنئان كريم فهمى بعيد ميلاده بفيديو على إنستجرام
4- حاكم دبى بعد زيارة الملك سلمان: تعاوننا مع المملكة راسخ
5- وزيرة السعادة الإماراتية: عالمنا بأمس الحاجة لسواعد تمتد لإغاثة الملهوف
6- الكاف يحتفل بعيد ميلاد جمال حمزة ويتمنى له دوام التوفيق
7- صبا مبارك تنشر البوستر الدعائى لفيلمها الجديد "the guest"
8- أبو هشيمة يعلن قرب الانتهاء من إعادة إعمار قرية توشكى بأسوان
9- مارك زوكربيرج ينشر صوره مع فان ديزل فى حفل جائزة "بريك ثرو" للعلماء
>