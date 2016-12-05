ترقية 43 مستشارا بمجلس الدولة بقرار جمهورى

كتب حازم عادل

أفادت مصادر بمجلس الدولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر ترقية 43 مستشار مساعد (ب) لدرجة مستشار مساعد (أ) اعتبارا من نهاية أكتوبر الماضى، وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة.

وشمل القرار كلا من فريد محمد محمد دراز، وهانى فتحى مصطفى بهلول، وعصام محمد رفعت خلف، وشادى حمدى محمد الوكيل، وعمرو أحمد محمد الشاهد، ومايكل سمير عبد الملاك منصور، واسامة منشاوى حافظ حسن، ومحمد اشرف عبد الخالق الالفى، وحسام الدين يوسف فخرى فهمى، و أحمد حمدى صبح طه، و أدهم محمد مصطفى درويش، وحازم محمد فايز محمود عبد الحليم، ومحمد حسين محمد بركات، وايمن محمد البهنساوى، وخالد حسن عبد الغنى، وعلى حلمى مصطفى طلب، ومحمد محمود الجارحى، وأحمد حسن عبدالله حسن عثمان، ومحمود أحمد محمد ابراهيم البشيهي، ومحمود على سعد الدين محمد اليمنى، وبهاء الدين أحمد محمد حسن، ومحمد عبد الحميد متولى على صالح، وعبد الهادى عبد الهادى محمد تغيان، وحسام الدين رتيب شحاته طنطاوى، وأشرف الشبراوى محمد حسن، ومحمد عبد العليم أحمد خليل فرج، ومحمد أحمد السيد محمد، وايمن عطية محمد نوح، واشرف سعيد عبد العظيم الشال، واشرف جبريل، ومدحت محمد الصوفانى أحمد القفاص، وحمدى سعد بدرى محمد، ومحمود محمود مصطفى نمشه، وسامى غازى أحمد الصابر، ومحمد سيد رمضان جمعة، وضياء الدين محمود محمد معن، واحمد السيد ابو العلا على حسن، وحازم عطية محمود حسن، وهانى ظريف على منصور، وبهاء ناجى عطا الله عبد الملاك، وحازم معروف فتحى عبد الجواد.