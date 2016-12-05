إرتفاع جديد في إحتياطي النقد الأجنبي ...

سمر العشري

أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بنسبة 4.1 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر من عام 2016، ارتفاعا من 19.04 مليار دولار ليسجل 23.06 مليار دولار في نهاية اكتوبر (تشرين الاول) ، ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أنه قد ارتفع حجم العملات الأجنبية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) .

قيمة الإحتياطي الأجنبي في الدولار والذهب :

وفي الوقت نفسه، فإن قيمة الذهب المدرجة في الاحتياطي إنخفضت بنسبة 164 مليون دولار لتصل إلى 2.45 مليار دولار، بدلا من 2.62 مليار دولار، كما بلغت قيمة حقوق السحب الخاصة إلى 756 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني / نوفمبر، بالمقارنة مع قيمة 784 مليون دولار في نهاية شهر أكتوبر، في حين سجلت القروض لصندوق النقد الدولي 42 مليون دولار .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads