القيصر ينقذ الإسماعيلى من السقوط أمام دجلة ويقوده للتعادل الخامس

كتب سليمان النقر

تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز محمد هلال للفريق الدجلاوى وتعادل حسنى عبد ربه للدراويش.

بهذه النتيجة وصل دجلة للنقطة 17 في المركز التاسع فيما وصل رصيد الإسماعيلى إلى 16 نقطة في المركز 11 بجدول الدورى، ويحقق الدراويش التعادل الخامس على التوالى

قدم دجلة مستوي طيب وكان الأخطر على المرمى واستمر في السيطرة على مجريات اللقاء وسط ارتباك في صفوف الإسماعيلى.

وفي الدقيقة 18 أحرز محمد هلال لاعب وادى دجلة هدف التقدم لفريقه على الإسماعيلى بعدما استغل الكرة العائدة من دفاع الإسماعيلى وسددها من داخل منطقة الجزاء قذيفة على المرمى لم يتمكن محمد عواد حارس الدراويش من التصدى لها.

ولم تسعف الحلول الهجومية الموجودة بصفوف الدراويش في تعديل النتيجة حيث لم يهدد لاعبيه مرمى محمود رضا حارس الفريق الدجلاوى، واستمر تقدم دجلة حتى نهاية الشوط الأول.

وهدأ الأداء فى الشوط الثانى ولم تحدث خطورة علي مرمى عواد ورضا واستمر الأداء في منطقة وسط الملعب رغم الهجوم الذي يشنه الدراويش لتحقيق هدف التعادل وسط تراجع لاعبي دجلة في وسط ملعبهم بالكامل.

واستمر الأداء بدون تغير في النتيجة رغم المحاولات المكررة من لاعبي الإسماعيلى بعدما أصبح الشوط الثاني من جانب واحد حتى الدقيقة 87 التي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق حسنى عبد ربه من ركلة حرة مباشرة خدعت الحكم ودخلت المرمى.

ولعب الإسماعيلى الوقت بدل الضائع ومدته 6 دقائق بـ10 لاعبين بعد خروج محمد أبو المجد بوشا للإصابة وعدم قدرته علي استكمال اللقاء حتى نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى 1/1.

أجرى الإسماعيلى 3 تغييرات بنزول إبراهيم حسن وحسنى عبد ربه وأحمد الصعيدي بدلا من باهر المحمدى وتوريك جبرين وعمر الوحش لزيادة الشق الهجومى فيما أجرى دجلة تغييرين بنزول إبراهيما نداى وعرفة السيد بدلا من محمود مرعى وصمويل أفوم.