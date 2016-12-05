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محمد حلمى: نستعد لأسوان بشكل طبيعى.. والانسحاب قرار الإدارة

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محمد حلمى: نستعد لأسوان بشكل طبيعى.. والانسحاب قرار الإدارة محمد حلمى: نستعد لأسوان بشكل طبيعى.. والانسحاب قرار الإدارة

>كتب أحمد توفيق

أكد محمد حلمى المدير الفنى لنادي الزمالك، أن انسحاب القلعة البيضاء من مسابقة الدورى الممتاز أو استكمال البطولة هو قرار خاص بمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وليس الجهاز الفنى .

قال محمد حلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الجهاز الفنى للزمالك بعيد تماما عن هذا الأمر والقرار لمجلس الإدارة وهو الوحيد صاحب الحق فى تقرير مصير النادى، لأنه مجلس منتخب من جانب الجمعية العمومية لتيسير أمور النادى .

أضاف محمد حلمى أن الجهاز الفنى للزمالك يعمل بشكل طبيعى استعدادا لمباراة أسوان يوم الخميس المقبل ، قائلاً : "نستعد للمباراة بشكل طبيعى جدا وننتظر تعليمات مجلس الإدارة بالسفر من عدمه" .


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