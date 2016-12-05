تعديل موعد مباريات الأسبوع الـ11 و12 بالمجموعة الثانية للمظاليم

كتب هيثم عويس

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى، برئاسة خالد كامل، تعديل موعد مباريات الأسبوع الحادى عشر والثانى عشر بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، بحيث تقام مباريات الأسبوع الـ11 يوم الثلاثاء 13 / 12/ 2016 بدلا من يوم الأحد، وذلك نظرا لتعارض إقامة بعض المباريات مع لقاءات دور التمهيدى الخامس لكأس مصر.

كما تقام مباريات الأسبوع الثانى عشر يوم السبت 17 / 12 / 2016 بدلا من الخميس والجمعة، حيث يلتقى كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا، واتحاد الشرطة ونجوم المستقبل، السكة الحديد والبنك الأهلي، منتخب السويس والقناة، إف سى مصر وجمهورية شبين، كوكاكولا والمصرية للاتصالات، والترسانة والشهداء.