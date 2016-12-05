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الزمالك يخطر الجبلاية رسميا بتجميد مشاركته بالدورى والدعوة لعمومية طارئة

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الزمالك يخطر الجبلاية رسميا بتجميد مشاركته بالدورى والدعوة لعمومية طارئة الزمالك يخطر الجبلاية رسميا بتجميد مشاركته بالدورى والدعوة لعمومية طارئة

>كتب أحمد توفيق

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، خطابا رسميا لاتحاد الكرة لإخطاره بتجميد مشاركة فريق الكرة بمسابقة الدورى الممتاز بشكل مؤقت لحين الدعوة لإقامة جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادى واتخاذ قرار نهائى بالانسحاب من البطولة أو الاستمرار .

وتضمن خطاب الزمالك التأكيد على رفض المجلس الأبيض لما وصفه بفساد منظومة التحكيم فى وتعرض العديد من الأندية للظلم، وتسبب الأخطاء التحكيمية فى خسارة فرق لحساب أخرى مما يؤثر على مشوار المسابقة ونتائج المباريات .

كان مرتضى منصور أعلن أمس انسحاب الزمالك من الدورى بسبب أزمات الحكام.


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