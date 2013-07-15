ترتيب أسماء"توالي الليل"من"تويتر" إلى النيابة

في أولى مشاكل رمضان الفنية، شنّت النجمة هبة الدري هجوما كبيراً على مخرج مسلسل "توالي الليل" علي العلي، عبر صفحتها الشخصية في "تويتر" التي يتابعها أكثر من 158 الف مغرد ومغرد في الخليج، بعد وضع إسمها متأخرة عن فنانين ظهروا بعدها بسنوات طويلة، وهم نور وصمود وحمد العماني، معربة عن ندمها لعدم مقاضاة المنتج والمخرج لأنها لم تضع شرط ترتيب الأسماء في العقد، مؤكدة أنها لن تتعاون معهما مرة أخرى .

ولم تنته المشكلة عن هذا الحد، إذ أعلن الكاتب جاسم الجطيلي مقاضاته هبة الدري بعد إعلانه تكليفه محاميه بتقديم شكوى إلى النيابة العامة، على خلفية هجوم الدري عليه إذ أكد الجطيلي أن الدري طلبت منه زيادة عدد مشاهدها في المسلسل، نافيا قيامه بتغيير أدوار الفنانين ورضوخه لضغط من المنتج والمخرج، مطالبا الدري بحل مشاكلها مع الشركة المنتجة بعيدا عنه.

يذكر ان "توالي الليل" من بطولة سعد الفرج وأسمهان توفيق وعبير الجندي وصمود وحمد أشكناني وحمد العماني ويعرض على الراي وmbc.