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شركة مياه القناة تواصل برنامج التوعية بأهمية مياه الشرب

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شركة مياه القناة تواصل برنامج التوعية بأهمية مياه الشرب شركة مياه القناة تواصل برنامج التوعية بأهمية مياه الشرب

>الإسماعيلية - جمال حراجى

قال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة إنه تواصلت، اليوم، أعمال ورشة العمل لإدارات التوعية بأهمية مياه الشرب، حيث قام الدكتور صبرى شحاتة أستاذ مساعد بكلية تجارة جامعة القاهرة والدكتورة إيمان محمد أحمد أستاذ مساعد كلية الإعلام بجامعة المنيا بمناقشة مشروعات شركات "بنى سويف وسوهاج والدقهلية وكفر الشيخ" فى إطار برنامج ورشة العمل المقررة، ومن أجل توعية أكثر فاعلية وتأثيرا.

 

وأشار عبد المنعم إلى أنه بعد طرح الملاحظات العامة على الدراسات والتطبيقات سيتم إعلان نتائج تقيم الدراسات وتكريم أفضل ثلاث مشروعات، كما سيتم استعراض أعمال الشركة القابضة لمياه الشرب فى مجالات عمل التوعية وخدمة العملاء والمشاركة المجتمعية ومراجعة معاير تقييم أنشطة التوعية وقياس دور أنشطة التوعية.


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