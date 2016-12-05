تعليم الأقصر تقيم معرضا للعلوم والهندسة بمشاركة 442 طالبا من 9 محافظات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، أنه تقرر إقامة معرض الأقصر للعلوم والهندسة فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالى بمكتبة مصر العامة، حيث تقام معارض على مستوى الإدارات، وتم اختيار 55 بحثا علميا وتصميمات 82 طالبا وطالبة وتحت إشراف 50 معلما، وتم اشتراك 335 مشروعا مقدمة من 442 طالبا لاختيار أفضل المشروعات والأبحاث العلمية والابتكارات الهندسية، للمنافسة على مستوى الجمهورية فى معرض العلوم والابتكار الهندسى للطلاب بمراحل التعليم ما قبل الجامعى على مستوى الجمهورية، للمنافسة بين طلاب ثلاث معارض وتشمل معرض القاهرة ومعرض الإسكندرية، ومعرض الصعيد.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر – فى بيان صحفى - أن معرض الصعيد يقام سنوياً بمحافظة الأقصر بالمدينة الشبابية بالطود بالمنافسة بين طلاب 9 محافظات وهى (بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان)، وذلك لاختيار مشروعات تمثل مصر بالمعرض الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية.