«القرموطي» يظهر في فصل حلاقة بأحد المدارس على الهواء

قام الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم الاثنين، ببرنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة “العاصمة2″، بمحاكاة لأحد الفصول بإحدى المدارس التى تدرس الحلاقة بعد اقتراح التعليم تدريس الحلاقة فى المدارس الفنية.

واستضاف”القرموطي”، أحد الحلاقين الذى قام بتدريس الحلاقة لعدد من الطلبة فى فصل تالتة أول، وقام بشرح تفاصيل الحلاقة للطلاب على الهواء وتم الاستعانة بمكتب الحلاق والكرسي الخاص به ومراية أمام المكتب مع إحضار أدوات الحلاقة من فوطة ومقص وموس واستشوار، وماكينة حلاقة شعر.

كما استعان “القرموطي” بسبورة تم كتابة عنوان الحصة عليها “كيفية حلاقة الدقن”، كما كتب “القرموطي” لافتة على باب الفصل كتب عليها “ممنوع دخول الطلاب بدون عدة الحلاقة”.

وجلس أحد الطلاب على كرسي الحلاق وقام “القرموطي” بتجربة حقيقية داخل الاستديو، وقام بحلق دقن أحد الطلاب على الهواء مع شرح مفصل للحلاق، وقام بترغية الفرشاه الخاصة بحلاقة الدقن ووضع المعجون على دقن أحد الطلاب وبعدها امسك بموس الحلاقة ووضعه داخل ماكينته الخاصة به فى المجرى مع شرح من الحلاق بطريقة وضع الموس داخل مكينته حتى لا يصاب الطالب.

وطلب الحلاق من “القرموطي” بحلق ذقن الطالب عن طريق وضع الموس فى عكس اتجاه الشعر مع وضعية أن يتم استخدام الموس بطريقة محددة.

وأخيرًا استعرض جابر القرموطي عددًا من الأخبار المتعلقة باقتراح وزير التعليم بتدريس الحلاقة، وقام بالدعاء لدقون المصريين وشعرهم “اللهم أحمي شعر المصريين” و”اللهم أحمي ذقن المصريين”.