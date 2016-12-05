سفير كمبوديا يؤكد تمتع المسلمين في بلاده بحقوق وواجبات المواطنة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السيد سمان منان، سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة.

وأطلع السفير الكمبودي، فضيلة الإمام الأكبر على أوضاع المسلمين في بلاده، مؤكدًا أن المسلمين في كمبوديا يتمتعون بحقوق وواجبات المواطنة، ويتولى كثير منهم المناصب القيادية داخل الدولة، كما أن هناك مؤسسة تدير الشؤون الإسلامية يتولاها المفتي الأكبر الذي يحق له تعيين أئمة المساجد والمفتين والمدرسين المسلمين.

وأوضح، أن الحكومة الكمبودية تقر بالحق الكامل للمواطنين المسلمين بكمبوديا في بناء المساجد وإقامة شعائرهم الدينية بكل حرية، لافتًا إلى أن المسلمين في كمبوديا يبلغ عددهم مليون مسلم من جملة السكان البالغ عددهم خمسة عشر مليون نسمة.

من جهته قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر لحكومة كمبوديا على اهتمامها بالمواطنين المسلمين، معربًا عن سعادته بمشاركتهم في تنمية البلاد وتوليهم العديد من المناصب على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ومختلف دوائر العمل الكمبودية.

وأكد فضيلته حرص الأزهر الشديد على تقديم الدعم الكامل للمسلمين في كمبوديا ليكونوا قوة فاعلة في تقدم كمبوديا وازدهارها.

وأضاف، أن الأزهر على استعداد لتقديم المزيد من المنح لطلاب كمبوديا على أن يخصص نصفها للكليات العملية والنصف الآخر للكليات الشرعية والعربية، بالإضافة إلى إخضاع خريجي الأزهر الكمبوديين لدورة تدريبية تؤهلهم فيما بعد لتدريب أئمة كمبوديا على التعامل مع مختلف قضايا العصر.