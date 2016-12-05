أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سفير كمبوديا يؤكد تمتع المسلمين في بلاده بحقوق وواجبات المواطنة

Google+ Print
سفير كمبوديا يؤكد تمتع المسلمين في بلاده بحقوق وواجبات المواطنة سفير كمبوديا يؤكد تمتع المسلمين في بلاده بحقوق وواجبات المواطنة

صورة من الحدث

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السيد سمان منان، سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة.

وأطلع السفير الكمبودي، فضيلة الإمام الأكبر على أوضاع المسلمين في بلاده، مؤكدًا أن المسلمين في كمبوديا يتمتعون بحقوق وواجبات المواطنة، ويتولى كثير منهم المناصب القيادية داخل الدولة، كما أن هناك مؤسسة تدير الشؤون الإسلامية يتولاها المفتي الأكبر الذي يحق له تعيين أئمة المساجد والمفتين والمدرسين المسلمين.

وأوضح، أن الكمبودية تقر بالحق الكامل للمواطنين المسلمين بكمبوديا في بناء المساجد وإقامة شعائرهم الدينية بكل حرية، لافتًا إلى أن المسلمين في كمبوديا يبلغ عددهم مليون مسلم من جملة السكان البالغ عددهم خمسة عشر مليون نسمة.

من جهته قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر لحكومة كمبوديا على اهتمامها بالمواطنين المسلمين، معربًا عن سعادته بمشاركتهم في تنمية البلاد وتوليهم العديد من المناصب على مستوى الوزراء ووكلاء الوزراء ومختلف دوائر العمل الكمبودية.

وأكد فضيلته حرص الأزهر الشديد على تقديم الدعم الكامل للمسلمين في كمبوديا ليكونوا قوة فاعلة في تقدم كمبوديا وازدهارها.

وأضاف، أن الأزهر على استعداد لتقديم المزيد من المنح لطلاب كمبوديا على أن يخصص نصفها للكليات العملية والنصف الآخر للكليات الشرعية والعربية، بالإضافة إلى إخضاع خريجي الأزهر الكمبوديين لدورة تدريبية تؤهلهم فيما بعد لتدريب أئمة كمبوديا على التعامل مع مختلف قضايا العصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس