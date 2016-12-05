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تأجيل دعويين تتهم هانى مكرم عبيد بالنصب لـ12 ديسمبر

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تأجيل دعويين تتهم هانى مكرم عبيد بالنصب لـ12 ديسمبر تأجيل دعويين تتهم هانى مكرم عبيد بالنصب لـ12 ديسمبر

>كتب أحمد حربى

قررت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، تأجيل دعويين تتهم رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحى، وآخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين، لـ12 ديسمبر لإعادة الدعويين لرئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج.

 

وحملت الدعويان رقمى 7415 و25257  لسنة 2016 واتهمت الدعوى الثانية مع هانى مكرم عبيد عادل توفيق إسحاق وجوزيف صاموئيل باسيلى

 

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالى، وبالاستعلام عن عنوانها تبين أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالى، إلا إن الشركة لم تسلم الشاليهات إليهم.


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