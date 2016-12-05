المخمل بإطلالة البدلة والبيجاما الكاملة يكتسح " إنستقرام "

الرياض - ثناء عبدالله

المخمل قماش "عتيق" مملوء بالفخامة، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشتاء، يعود إلينا هذا الموسم بتصاميم جديدة على منصات عروض الأزياء وفي الشارع، ومنها "البدلة" أو "البيجاما المخمل"، وهما عبارة عن قطعتين تأتيان بالكامل من المخمل البراق، ونلاحظ فيهما ظهور المخمل بأبهى حالاته خصوصاً بألوانه الغامقة ومنها الكحلي، والزيتي الغامق والعودي، أو بدرجات أفتح قليلاً ومنها لون الكراميل، أو لون الزهر الفاتح جداً، وقد ظهر هذا الستايل في بعض عروض موسم شتاء ٢٠١٦، ورأينا معظم الفاشينيستات يرتدينه بكل براعة وينشرن صورهن به على صفحات الإنستجرام.

ولإطلالة عملية بالمخمل يمكنك تنسيق حذاء رياضي، أو حذاء مفتوح في حال كان الجو أقل برودة، ولإطلالة أنيقة اعتمدي حذاءاً عالياً، وزوجاً من الأقراط البارزة، واستعيني بالصور المرفقة لتختاري منها ما يناسبك.