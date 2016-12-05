مجوهرات الماس خيارك الأول لسهرات الشتاء

جميع السيدات يسعين إلى الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة، ولهذا السبب من المستحيل إستغناء السيدة عن المجوهرات في إطلالاتها، بل على العكس تشكل المجوهرات جزءاً كبيراً و أساسياً من الإطلالة الأنيقة، فهي تضيف بريقها الخاص على الأزياء سواء كانت لمناسبة رسمية أو لمناسبة عادية.

وقد أثبت الألماس على مر العصور أنه لا يغيب عن عروض المجوهرات العالمية، فعلى الرغم من وجود العديد من المجوهرات الأخرى التي تستخدم في صناعة المجوهرات أو ترصيعها يبقى للماس القسم الأكبر فيها، فنرى بعض دور المجوهرات تستخدمه في صناعة عقود مثل عقد من مجموعة "ماستربيسيز" Masterpieces من "تيفاني أند كو." Tiffany & Co. أو في الأقراط مثل أقراط “فونتاج غاليري دو غلاس" Galerie Des Glaces من مجموعة" ديور آ فرساي" Dior à Versailles، بالإضافة إلى أنه يُستخدم كثيراً في ترصيع المجوهرات المتنوعة مثل خاتم "غايا" Gaia من دار "أدلر" Adler و الأساور مثل سوار "شان دو بليه" Brins de Diamants من شانيل Chanel أو في ترصيع الأقراط و العقود وزينة الشعر وغيرها من القطع.

هل تحبين المجوهرات المرصعة بالألماس؟