بالفيديو.. «صحفي ليبي» يكشف عن وجهة «داعش» بعد الخروج من سرت

قال الكاتب الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل، اليوم الإثنين، إن عملية تمشيط مدينة سرت مازالت مستمرة، مشيراً إلى أن قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني أعلنت أنه عثر على نحو 15 جثة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى بعض الأسلحة، والعائلات المحتجزة فى منطقة الجيزة البحرية فى المدينة، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على تعيين حاكم عسكري على المدينة لمدة 6 أشهر لتسيير الأمور فى المدينة لحين عودة الأمن.

وأضاف بن هامل، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، تقديم الإعلامي وائل العنسي، أن هناك حديث عن تسلل عناصر من داعش من سرت إلى الجنوب الليبي بالقرب من الحدود الجزائرية الليبية، والنيجر، لاسيما بعد حدوث عمليات خطف لإيطاليين، حيث أفاد بعض سكان المناطق هناك بوجود تحركات غريبة من بعض الأشخاص، بالإضافة إلى الغارات الأمريكية الفرنسية التي استهدفت بعض عناصر أنصار الشريعة وداعش بهدف قتل القيادي مختار بملختار والذي لم يتم التأكد حتي الآن من مقتله، وبالتالي وجود بقع إرهابية أخرى وارد للغاية.

وأكد بن هامل، أن داعش قد يتوجه أيضاً إلى أقصى الغرب الليبي فى مدينة صبراته والتي يوجد بها خليط غريب من أنصار الشريعة وداعش، موضحاً أن هناك توقعات بتصعيد فى مدينة طرابلس، حيث ستقود كتائب مصراتة حرباً داخل طرابلس، ضد كتائب التابعة للمفتي السابق صادق الغرياني، وبقايا وفلول شوري بنغازي ودرنة واجدابيا التي ذهبت إلى طرابلس وأصبحت موجودة هناك مما يعجل بمعركة أخرى قوية داخل العاصمة.