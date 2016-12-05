الجمارك: رسائل الدواجن الواردة للسوق سددت رسومها الجمركية بالكامل

كتب أحمد يعقوب

أكد بيان لمصلحة الجمارك، صادر اليوم الاثنين، أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر كل المنافذ الجمركية بلغت 31 رسالة بوزن 4178 طنا، وذلك خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى 22 نوفمبر، وهذه الرسائل التى دخلت السوق بالفعل تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك فى تصريحات للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على خلفية ما أثير ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من استفادة بعض المستوردين من القرار الصادر بإعفاء الدواجن المجمدة من الضريبة الجمركية فى الفترة من 10 نوفمبر حتى 21 نوفمبر قبل صدور القرار رسمياً يوم 22 نوفمبر الماضى، ويستمر سريانه حتى 30/5/2017 .

وتضمن البيان أن جزءا من هذه الكميات قام باستيرادها بعض الشركات القابضة المملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986، والجزء الآخر قام باستيراده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركى وسداد الرسوم بالكامل وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.

وأضاف بيان مصلحة الجمارك أنه فى الفترة من 22 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الحالى وصلت الموانئ المصرية عدد 6 رسائل دواجن مجمدة أخرى بوزن إجمالى 682 طن، وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها والبعض الآخر قيد الإفراج فى انتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعى المنوط بها هذا الإفراج وفقاً للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.

وأوضح مجدى عبد العزيز أنه توجد 19 حاوية أخرى واردة بجمارك بورسعيد وزنها 436 طن سيتم البدء في تفريغها مساء اليوم الاثنين الموافق 5/12/2016 تمهيداً لقيام مسئولى الجمارك بإتخاذ إجراءات الإفراج المتبعة قانوناً.

وقد أكد مجدى عبد العزيز أن كافة رسائل الدواجن الواردة من 10 نوفمبر حتى الآن لم تستفد بأى إعفاء جمركى نظراً لأن معظم الرسائل التى وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل قرار الإعفاء والباقى لازال قيد إجراءات الإفراج، كما أكد أن ما يتردد عن استفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار أمر غير صحيح جملةً وتفصيلاً وعار تماماً من الصحة.

وطالب رئيس مصلحة الجمارك بأن أى جهة أو شخص لديه معلومات بدخول كميات كبيرة من الدواجن إلى السوق وحصلت على إعفاءات جمركية خلال الفترة المذكورة أن يتقدم بالأوراق والمستندات الموثقة والموضحة لذلك إلى مصلحة الجمارك.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن التعريفة الجمركية الحالية قد راعت إعفاء معظم المكونات التى تدخل بصفة مباشرة في إنتاج إعلاف الدواجن مثل (الذرة – فول الصويا – الإنزيمات – الإضافات التى تحتوى على فيتامينات – السورغوم) وذلك بهدف دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.