«نقابة الصحفيين» تجتمع الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الإعلام

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة تطورات مشروع الصحافة والإعلام الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان.

ونفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، رفضه دعوة وجهت إليه من لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، مشيرًا الى أن النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أكد له أن القانون لم يحل إلى اللجنة بعد، وطلب النقيب إرسال المشروع للنقابة فور وصوله حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته وإبداء الرأي حوله، وهو ما لم يعترض عليه رئيس لجنة الثقافة والإعلام.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة لا يمكن أن تغيب عن استحقاق شاركت فيه وتلح في إنجازه منذ نحو عام ونصف.

> أ ش أ