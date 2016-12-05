عطر اينجل في طريقه إلى أرض الأحلام

أسلوب فريد من نوعه اتبع في وضع عطر اينجل، في طريقكِ إلى أرض الأحلام

مع عطر إيتوال دي ريف، ابتكرت عطور اينجل طقساً عطرياً مسائياً للتمتع بأحلام هانئة، عطر متجدد في شكل ماء عطر مسائي، مع شمعة معطرة.

في المساء، تتخلص المرأة من عناء اليوم بوضع عطر اينجل، بجانب عطرها المفضل الصباحي، وتغلف نفسها بعطر رقيق قبل النوم: "اينجل إيتوال دي ريف" ماء عطر مسائي، وتضيء الشمعة المعطرة كلمسة نهائية من الفخامة.

يستقي الطقس الجديد الثمين والحميم إلهامه من العادات المثيرة داخل مخدع المرأة، ويتألف من خطوتين. الخطوة الأولى: هي رذاذ ناعم من عطر اينجل إيتوال دي ريف ماء العطر المسائي الذي يضفي لمسةً حريريةً ناعمةً على البشرة وشراشف السرير، ثم تأتي الخطوة التالية وهي إضاءة شمعة اينجل التي تنشر هالتها الجذَّابة، لتخلق أجواء حميمية وتحول وقت المساء إلى لحظات خاصة من السحر المعطر.

تطلق امرأة اينجل العنان لنفسها في أحضان ليلة تملؤها النجوم عند وضع زينتها المعطرة.

إن عطر اينجل إيتوال دي ريف هو تجسيد مائي لعطر اينجل، عطر تيري موغلر الكلاسيكي الساحر، في نسخته الحريرية الناعمة التي تدلل المرأة وتجعلها في حالة يقظة ساحرة طوال الليل.

يفوح من عطر اينجل إيتوال دي ريف شذا مثير يصبح أكثر رقة مع إضافة قطرات المسك الأبيض، وتنسج أجواء خاصة مريحة من نفحات الكاشمير التي تساعد في استرخاء البشرة.

يدوم الجانب المثير من عطر اينجل طوال الليل. يتشابه ماء العطر مع لباس النوم الناعم في تغليف الجسم بهالة مثيرة تعانق البشرة بلطف مثلما تتعانق الشراشف الحريرية مع منحنيات الجسم الرقيقة.

للتحليق عالياً في رحلة إلى أرض الأحلام مع عطر اينجل إيتوال دي ريف، انثري قطرات العطر بوفرة فوق الشراشف ولباس النوم والبشرة.

تتألف زجاجة العطر الدائرية الفاخرة من بخاخة، مستوحاة من عادات عطور المخدع، التي تضفي على طقس التعطير لمسة رقة وفخامة

شمعة اينجل إيتوال دي ريف

ابتكر موغلر شمعة معطرة برائحة اينجل لإضفاء لمسة مثالية على ليلة مليئة بالعطر، وتحول هذه الشمعة منزلكِ إلى مخدع معطر مبهج. تتوهج الشمعة بنفحة حميمية وتتقد بسحر وجاذبية لا تُقاوم، كما تُضفي روعةً على الليل لتلتحفي بالنعومة الفائقة. تتميز الشمعة بتصميمها الرائع على شكل نجمة وهي الرمز الايجابي والأيقوني لعطر اينجل مما يجعلها تضيف جمالاً على مرآتك أو طاولة السرير الجانبية. ما عليك سوى إشعال الشمعة مباشرةً قبل الخلود إلى النوم لتتمتعي بأكثر الليالي الساحرة.