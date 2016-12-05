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إحالة 6 مشاريع قوانين لـ«تضامن البرلمان».. أهمها صرف إعانة بطالة للشباب

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إحالة 6 مشاريع قوانين لـ«تضامن البرلمان».. أهمها صرف إعانة بطالة للشباب إحالة 6 مشاريع قوانين لـ«تضامن البرلمان».. أهمها صرف إعانة بطالة للشباب

عبد الهادى القصبى

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن هناك 6 مشاريع قوانين محالة للجنة، مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.

وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اليوم، لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تعديل بعض أحكام قانون المواريث، ومنع عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء، وآخر بشأن إنشاء صندوق حماية الشباب من البطالة والفقر “إعانة بطالة للشباب”، وآخير حول تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.

وتابع “القصبى”: ننتظر توصيات مؤتمر الشباب الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ من أجل سرعة البت فيها وبحث مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

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