وزارة الخارجية تواصل مساعيها للإفراج عن المصريين المحتجزين في صنعاء

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تواصل مساعيها على مدار الساعة للإفراج عن 49 مواطنًا مصريًا، تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم في السجن الإحتياطي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح أبوزيد، أن المواطنين المصريين مقيمين في مدينة الحديدة منذ سنوات ويعملون في مختلف الأنشطة والأعمال الحرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن سفير مصر فى اليمن يوسف الشرقاوي، أجرى اتصالاته مكثفة ومتشعبة بناء على توجيهات من وزارة الخارجية للعمل على تأمين الإفراج عن المواطنين المحتجزين فى أسرع وقت، حيث تواصل مع كل من رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس البرلمان اليمني، ووزير الخدمة المدنية باعتباره الوزير المختص بالتواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية ورئيس لجنة الإغاثة اليمنية، فضلَا عن التواصل مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي وعد بتكثيف اتصلاته مع جميع الأطراف اليمينية للإفراج عن المحتجزين.

وعلى التوازي مع ذلك، أجرى السفير المصري اتصالات مع شخصيات يمينية مستقلة لديها علاقات قوية مع أطراف ومناطق مختلفة في اليمن بهدف تأمين الإفراج عن المحتجزين، وقد أسفرت كل تلك الاتصالات عن السماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم واستقبال ممثلين عنهم، وكان مقررا الإفراج عنهم أول أمس السبت 3 الجاري.

وأضاف المستشار أبو زيد، بأن جهود الإفراج عن المحتجزين شهدت بعض التعقيدات خلال الساعات الاخيرة نتيجة التسرع في تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام تتعلق بحالة المحتجزين ووضعيتهم، وهو ما أدى إلى تعقيد إجراءات الإفراج عن المواطنين، مؤكدًا أن السفير المصري يواصل اتصالاته حاليا بشكل مكثف لحل الأزمة، ومناشدًا وسائل الإعلام وأسر المحتجزين إتاحة الفرصة للسلطات المصرية للقيام بواجبها واتصالاتها بالأسلوب السليم والمؤثر لتأمين الإفراج عن أبناءنا في اسرع وقت.