انقضاء دعوى اتهام الفنان الراحل نور الشريف بالتزوير لوفاته

مراسل «ONA»

قضت محكمة جنح العجوزة، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بانقضاء دعوى اتهام الفنان الراحل نور الشريف بالتزوير، لوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليم سليم وأمانة سر سامي غريب.

وجاء في الدعوى رقم 477 لسنه 2015، أن الفنان الراحل نور الشريف جابر محمد، رفع دعوى قضائية ضد المدعي حسام مهدي عويس مالك قنوات “بانوراما” دراما يتهمه فيها بتحرير شيك بدون رصيد، لكن حصل الأخير على حكم بالبراءة من تلك الجريمة

وقام الأخير برفع دعوى تتهم نور الشريف بتزوير توقيعه على الشيك الذي أقام به الدعوى المذكورة، والتي أثبت القضاء عدم صحتها.