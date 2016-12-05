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تأجيل دعوى سب وقذف ضد عبد الرحيم على لجلسة ٦ فبراير

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تأجيل دعوى سب وقذف ضد عبد الرحيم على لجلسة ٦ فبراير تأجيل دعوى سب وقذف ضد عبد الرحيم على لجلسة ٦ فبراير

عبد الرحيم علي

مراسل«ONA»:

قررت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، تأجيل دعوى نشر أخبار كاذبة والسب والقذف المقامة ضد الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي لجلسة ٦ فبراير لإعلان الخصوم.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وأحمد الفقى، وسكرتارية صلاح مصطفى.

وكان مراون صالح، أحد المسئولين بوزارة الزراعة سابقًا أقام دعوى جنحة صحفية سب وقذف ضد كلًا من ماهر الفضالي، والكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، حملت رقم ٣٤٧١ لسنة ٢٠١٦، يتهمهم بنشر أخبار كاذبة.

 

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