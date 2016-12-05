دولار «المركزي» يعاود الصعود.. ويسجل 18.05 جنيه

عاود دولار البنك المركزي الصعود مجددًا بقيمة طفيفة بعد منحنى الهبوط الذي سلكه اليومين الماضيين، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلًا 18.0519 جنيه، مقابل 18.0354 جنيه، في تعاملات أمس.

وكشف البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، عن ارتفاع سعر شراء الدولار لديه بما يزيد عن 6 قروش، محققًا 17.6659 جنيه بدلًا من 17.5995 جنيه.

وبدأ دولار «المركزي»، الانخفاض خلال تعاملات الخميس الماضي، وأمس الأحد، بعد تحقيقه أعلى مستوى في تاريخ صرف الجنيه بواقع 18.1462 جنيه للبيع و17.7486 جنيه للشراء، يوم الأربعاء 30 نوفمبر الماضي.

وشهدت تعاملات الدولار لدى البنوك الكبرى، اليوم، استقرارًا واضحًا لحركتي شراء وبيع العملة الخضراء.