تزايد حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 33% بين عامى 2005 و2015

أ.ش.أ

كشفت دراسة طبية النقاب عن تزايد حالات الإصابة بالسرطان بنسبة 33% فى الفترة ما بين 2005 إلى 2015، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة والنمو السكانى بالإضافة إلى التغيرات فى أنماط الإصابة بالسرطان حول العالم.

ووفقًا لتقرير جديد أكد ازدياد العبء على كاهل العالم لمرضى السرطان، لتصل معدلات الإصابة لما يقرب من 17,5 مليون حالة سرطان فى جميع أنحاء العالم، ونحو 8,7 مليون حالة وفاة فى عام 2015، حيث يعد السرطان ثانى أهم الأسباب الرئيسية وراء الوفاة فى العالم.

وتشير الدراسة إلى أن سرطان البروستاتا يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، بواقع 1,6 مليون حالة، يليه سرطان القصبة الهوائية.