الأربعاء.. «دينا» ضيفة الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، على شاشة سي بي سي، الفنانة دينا وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث دينا خلال الحوار عن كواليس دخولها عالم الرقص الشرقي، وكيف تراه الآن وهل هي نادمة على دخولها هذا المجال، وما أسباب تمسكها به كما تتحدث عن التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الفنية وحتى الآن.

وتكشف دينا في حوارها عن حياتها الشخصية، وما دور الرجال في حياتها وأيضا هل وجدت الحب الحقيقي أم لا، كما تتطرق في حوارها إلى أعمالها الفنية التي قدمتها والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة، بالاضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.