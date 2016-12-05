استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 580 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات مساء أمس، على الرغم من تراجعه بالأسواق العالمية.

وقال عضو الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف، إن أسعار الذهب عيار 18 سجلت 497.15جنيه، وعيار 21 سجل 580 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 662.85جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب سعر 4680 جنيهًا.

وعالميًا تراجع سعر الذهب، في ظل تراجع الأسواق الأوروبية تأثرا بنتائج الاستفتاء في إيطاليا، والتي أظهرت نتائجه رفض الإيطاليون للتعديلات الدستورية التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينتزي.

وخسرت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير حوالي 10.85 دولار، بما يوازي 0.92 %، ليتداول عند مستوى 1166.85 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس حوالي 0.205 سنت، بما يوازي 1.22%، ليتداول عند مستوى 16.62 دولار للأوقية.

أ ش أ