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«كارلو بادوان» يتصدر قائمة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الإيطالي

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«كارلو بادوان» يتصدر قائمة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الإيطالي «كارلو بادوان» يتصدر قائمة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الإيطالي

وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان

ذكرت مصادر إعلام إيطالية،اليوم الاثنين، أن هناك أصوات تشير إلى إمكانية تكليف وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية لقيادة الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الاستقالة إثر فشله في تمرير إصلاحات دستورية في استفتاء أمس الأحد.

يتصدر “بادوان” قائمة أسماء متداولة إعلاميًا، لشخصيات تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحاكم صاحب الأغلبية في البرلمان، والتي تشمل وزير البنى التحتية غراتسيانو ديل لايو ووزير الخارجية باولو جينتيلوني، وكلاهما مقربان من رينزي، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق والسياسي المخضرم رومانو برودي.

وسترتفع أسهم بادوان، الخبير الاقتصادي السابق في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، في قيادة الجهاز التنفيذي المقبل في حال تعرض الأسواق الإيطالية والنظام المصرفي لهزات مالية وارتفاع كلفة السندات الحكومية وبالتالي ارتفاع الديون السيادية، إثر استقالة حكومة”رينزي”.

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