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ضبط 50 طن سكر تباع على الطريق بالدقهلية

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ضبط 50 طن سكر تباع على الطريق بالدقهلية ضبط 50 طن سكر تباع على الطريق بالدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية من ضبط سائق ومندوب يبيعان شحنة سكر متجهة لشركتين.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز بلقاس، ببيع 3 أشخاص كميات كبيرة من السكر على طريق رئيسى بمدينة ومركز بلقاس.

وعلى الفور توجه إلى مكان الواقعة، وتبين أن هناك ثلاث سيارات محملة بالسكر، وتم ضبط سائق ومندوب استلام السكر وأحد المشترين.

وأمر رئيس المباحث بتتبع الكمية المباعة وإعادتها مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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