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ضبط 352 متهما هاربين من أحكام قضائية وتحصيل 6450 جنيها فى حملات بالغربية

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ضبط 352 متهما هاربين من أحكام قضائية وتحصيل 6450 جنيها فى حملات بالغربية ضبط 352 متهما هاربين من أحكام قضائية وتحصيل 6450 جنيها فى حملات بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الاثنين، 352 متهما هاربين من أحكام جنائية وقضايا جنح وتحصيل 6450 جنيها فى حملات أمنية مكبرة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن العميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، ومعاونيه من ضباط إدارة البحث الجنائى وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 210 أحكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و124 حكما فى الغرامات، و12 حكما فى مخالفات و6 أحكام فى جناية.

كما بلغ إجمالى الأحكام 352 حكما، وإجمالى المبالغ المتحصلة 6450 جنيها كغرامات فورية، وحررت المحاضر وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع المشار إليها.


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