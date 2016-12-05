أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السجن 3 سنوات للمذيع الإخوانى «خميس» بتهمة نشر أخبار كاذبة

Google+ Print
السجن 3 سنوات للمذيع الإخوانى «خميس» بتهمة نشر أخبار كاذبة السجن 3 سنوات للمذيع الإخوانى «خميس» بتهمة نشر أخبار كاذبة

نور الدين عبد حافظ

مراسل «ONA»

عاقبت الدائرة 21 إرهاب بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية سعيد موسى، بحبس نور الدين عبدالحافظ المذيع بقناة 25 والشهير بـ “خميس”، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بمصاريف الدعوة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 9610 لسنة 2016، أن نور الدين محمد عبدالحافظ السيد، المذيع بقناة مصر 25 والشهير بـ”خميس”، قام بنشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات التي تهدف للنَّيل من سُمعة الدولة المصرية ورجال الجيش والشرطة، وتحرِّض على العنف ضد مؤسساتها، وهو الأمر الذي من شأنه تكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين