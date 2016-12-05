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تأجيل محاكمة يوسف والى وأخرين فى قضية أرض البياضية لجلسة 6فبراير لتقديم التصالح

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تأجيل محاكمة يوسف والى وأخرين فى قضية أرض البياضية لجلسة 6فبراير لتقديم التصالح تأجيل محاكمة يوسف والى وأخرين فى قضية أرض البياضية لجلسة 6فبراير لتقديم التصالح

قررت الدائرة 17جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين، في قضية “أرض جزيرة البياضية” لجلسة 6 فبراير، لتقديم النيابة العامة ما يفيد بصحة التصالح.

وتغيب يوسف والي عن حضور الجلسة فيما حضر الدكتور محمود كبيش، وكيلا عن حسين سالم في القضية.

وكان والي قد اتهم ببيع جزيرة البياضية -بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا، إلى سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وتنازل سالم عن “أرض جزيرة البياضية” ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.

وتخلى سالم مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، أتاح لهم العودة إلى دون ملاحقة قضائية .

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