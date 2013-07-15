الصورة الأولى للعروس Halle Berry والقصر الذي تزوجت فيه

كنا قد نشرنا أن الممثل الفرنسي،Olivier Martinez ، والأمريكية Halle Berry، يستعدان للزواج في عطلة نهاية الأسبوع، فيما ينتظران ولادة ابنهما الأول، وبالفعل تزوجا رسمياً يوم السبت في فرنسا.

وتفيد التقارير أن Berry، وMartinez ، اللذين أعلنا خطوبتهما في مارس 2012، تزوجا رسمياً السبت في قصر"شاتو دي كوند" في منطقة فاليري في بورغندي.

وأشارت التقارير إلى أنهما أنهما تزوجا مدنياً في الرابعة مساء، ثم في حفل زفاف بمراسم دينية استغرقت ساعة ونصف الساعة.

وشارك في الحفل 60 شخصاً، بمن فيهم Nahla، ابنة بيري البالغة من العمر 5 سنوات.

وسيكون هذا الزواج هو الأول لـOlivier Martinez ، الذي كان على علاقة سابقاً مع النجمة الأسترالية كايلي مينوغ، بينما هو الزواج الثالث لـ Halle Berry بعد كل من لاعب البيسبول ديفيد جاستس، والمغني غيريك بينيت.