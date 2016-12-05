محمد بن زايد يمنح وسامي زايد الثاني لقائد الخيالة العمانية ولمساعد رئيس المراسم السلطانية للموسيقى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة هي علاقات أخويه تاريخية أصيلة ومتجذرة ويجمعهما تعاون مشترك يزداد رسوخا بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حفظه الله.

وثمن سموه مشاعر الفرح ومظاهر الاحتفال الذي أبداها إخواننا في سلطنة عمان الشقيقة على المستويين الشعبي والرسمي ومشاركتهم لنا احتفالاتنا الوطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ 45 للدولة ..وقال سموه أن تلك المشاعر محل تقدير واعتزاز أبناء الإمارات الذين يبادلون إخوانهم وأشقائهم المشاعر الطيبة نفسها.

جاء ذلك خلال منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمجلس سموه في قصر البحر وسامي زايد الثاني من الطبقة الثالثة للعميد أول عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي قائد الخيالة السلطانية العمانية وسعادة قاسم بن محمد إبراهيم المعيني مساعد رئيس المراسم السلطانية للموسيقى والفنون الشعبية وذلك بمناسبة مشاركة الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية وفرقة الخيالة السلطانية العمانية التابعتين لشؤون البلاط السلطاني بسلطنة عمان احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين حيث تقدم الفرقتان استعراضاتهما المشتركة بنادي أبوظبي للفروسية من خلال استعراض الفروسية التقليدية العمانية مصحوبة بمعزوفات موسيقية.

حضر مجلس سموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.