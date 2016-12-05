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رشا نبيل وشريف فؤاد في ندوة عن «المعايير المهنية» بإعلام حلوان

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رشا نبيل وشريف فؤاد في ندوة عن «المعايير المهنية» بإعلام حلوان رشا نبيل وشريف فؤاد في ندوة عن «المعايير المهنية» بإعلام حلوان

رشا نبيل وشريف فؤاد و نائلة عمارة

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف قسم الإعلام في جامعة حلوان، الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج ” كلام تاني”، على شاشة دريم، والإعلامي شريف فؤاد، في ندوة تقام بعد غد بعنوان ” المعايير المهنية لبرامج التوك شو”، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقسم الإعلام برئاسة دكتور نائلة عمارة رئيس القسم بكلية الآداب، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا بقاعة 55 بكلية الآداب.

وقالت دكتور نائلة عمارة رئيس قسم الإعلام، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن محاور الندوة تدور حول الحديث عن المعايير المهنية لبرامج التوك شو، وما الدور الإيجابي للإعلام، وماهي أولويات الموضوعات التى تحظى بالاهتمام والتناول في البرامج.

ومن المقرر تكريم الإعلامية رشا نبيل، والإعلامي شريف فؤاد في ختام الندوة، وتقوم دكتور نائلة عمارة بتسليمهم دروع التكريم.

وكان قسم الإعلام خلال فعاليات الموسم الثقافي قد كرم الفترة الماضية أحمد أمين مقدم برنامج ” البلاتوه” على النهار ONE، والإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج ” شارع شريف” على CBC سفرة، والمذيعة فرح علي مقدمة النشرة الرياضية على قناة النهار اليوم.

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