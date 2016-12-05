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الحكومة تلغى القرار المؤقت بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك

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الحكومة تلغى القرار المؤقت بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك الحكومة تلغى القرار المؤقت بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك

كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، وقد اجتمعت مجموعة العمل مع اتحاد منتجى الدواجن يوم 1/12/2016، كما عقد اجتماع آخر بمشاركة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزيري المالية والتموين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات.

وتأكيداً على حرص في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دورى، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.

وتؤكد الحكومة، استمرار دورها فى توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذى استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها فى المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجى الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتى من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن.

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