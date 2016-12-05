كانيي ويست وكيم كردشيان ينفصلان "سكنياً"

كشفت بعض المواقع العالمية أن سبب الوعكة الصحية التي تعرّض لها مغني الراب الأمريكي كانيي ويست Kanye West، هو تناوله كميات كبيرة من الأدوية، بعد حادث السطو الذي تعرضت له زوجته نجمة المجتمع كيم كردشيان Kim Kardashian خلال أسبوع الموضة بباريس في اكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وأضاف مصدر مطّلع أن الكمية التي تناولها ويست، أدت الى فقدانه توازنه العقلي، وتطلّب الأمر ثمانية أيام من الأطباء لعلاجه وإعادته الى طبيعته.

كما ذكرت تقارير صحفية جديدة أن كانيي ويست، يعيش وحيداً في منزل إستأجره بعد خروجه من المستشفى، بعيداً عن زوجته كيم وطفليهما نورث وساينت.

مجلة People، ذكرت أن كانيي يتلقى العلاج اللازم في منزله، تحت إشراف فريق طبي كامل، وبدعم كامل من كيم ووالدتها وشقيقاتها.

كيم كرداشيان تتفرّغ لزوجها وتمنع طفليها من زيارته

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