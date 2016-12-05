ميلا كونيس تنجب مولودها الثاني من آشتون كوتشر

أنجبت النجمة ميلا كونيس Mila Kunis مولودها الثاني من زوجها الممثل الشهير آشتون كاتشر Ashton Kutcher يوم الأربعاء المنصرم.

وقد أطلق الثنائي اسم دميتري بورتوود 'Dimitri Portwood Kutche على الطفل، بحسب ما أعلن كوتشر، على موقعه الخاص، مشيراً إلى أن وزنه عند الولادة كان 8 باوندات و15 أونصة.

وكان كوتشر قد أكد مؤخراً أن زوجته ستكتفي الآن بطفليها الاثنين فقط، موضحاً أنه يريد 12 طفلاً لاحقاً، لأنه يحبّ الأطفال.

يذكر أنّ الثنائي لديهما طفلة أولى تُدعى وايت إيزابيل Wyatt Isabelle، ولدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

تسريب صور جديدة لطفلة ميلا كونيس وآشتون كوتشر

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