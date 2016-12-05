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هل تتدخل النجمة يسرا لإنقاذ تامر حسني؟

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الإثنين 05-12-2016 14:57

احتفل النجم تامر حسني ببدء تصوير فيلمه الجديد "تصبح على خير" بمنطقة القديمة، ومن المفترض أنه يصارع الوقت للانتهاء من التصوير قبل الدخول بمعسكر مغلق مع النجمة ياسمين عبد العزيز لتصوير مسلسله الجديد المنافس بموسم دراما رمضان 2017، ولكن كل هذه الخطط معلقة على قرار واحد من النجمة الكبيرة يسرا، وهو التراجع عن قرارها المفاجىء بالاعتذار عن عدم المشاركة في الفيلم.

تامر فوجىء مع أول يوم تصوير بأن النجمة يسرا غير متواجدة، وأن المشاهد التي يتم تصويرها أغلبها خارج الجدول المعد سابقاً وتجمعه بالنجمتين نور اللبنانية والتونسية درة. وعلم بعدها أن المنتج وليد منصور تلقى اعتذاراً من النجمة يسرا، ولا يجد نجمة بديلة تقوم بدورها، وبات الأمر معقداً خاصة وأن توقف تصوير الفيلم الآن يعني خروجه نهائياً من مواسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي وموسم عيد الفطر حيث يخوض تامر تجربة تصوير مسلسله الجديد لرمضان، ولهذا بدأ المطرب الشاب محاولات للتواصل مع يسرا بنفسه ومحاولة إقناعها بالتراجع عن قرارها لإنقاذ فيلمه ولكنها لم تقدم رداً نهائياً حتى اللحظة.

تامر يراهن على العودة السريعة للسينما عبر فيلم "تصبح على خير" ..فهل تنقذه النجمة الكبيرة يسرا ؟

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سيدتي

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