هجمة كبيرة ضد ماريا كاري على مواقع التواصل الاجتماعي

لم تنته هجمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي على النجمة ماريا كاري Mariah Carey بسبب استخدامها المبالغ فيه للفوتوشوب في صورها، حتى بدأت هجمة أخرى بعد حديثها عن خطيبها السابق الملياردير جيمس بيكر James Packer بشكل غير لائق.

وكانت ماريا قد قالت في الإعلان الدعائي للحلقة الجديدة من برنامجها الواقعي إنها لم تعترف بخطيبها السابق كرجل، ومازالت تنتظر الحبّ الحقيقيّ.

وقد انتقد الرواد هذا التصريح كثيراً، خصوصاً أنها سيّدة تزوجت ثلاثة مرات، وفي كلّ مرة كانت هي من تتسبّب في فشل زيجاتها.

يُشار إلى أنّ النجمة البالغة من العمر 46 عاماً مرتبطة حالياً بالراقص الاستعراضي بريان تناكا Bryan Tanaka البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يرافقها في جميع حفلاتها.

يُذكر أن ماريا كاري انفصلت عن جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان، وقد تطوّر الشجار واستدعى تدخّل مرافق النجمة.

بعد الانفصال عن خطيبها... ماريا كاري تحصل على الطلاق من زوجها

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